Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа 

Киев запросил у Вашингтона разъяснений после разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки о возможных новых идеях по урегулированию в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Ранее президент России заявил в интервью, что договорился с Дональдом Трампом «проработать на экспертном уровне» «некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса» в Донбассе.
По словам источника агентства, Украина предложила США подтвердить или официально опровергнуть слова Владимира Путина.