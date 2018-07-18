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Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа
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Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Киев запросил у Вашингтона разъяснений после разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки о возможных новых идеях по урегулированию в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Ранее президент России заявил в интервью, что договорился с Дональдом Трампом «проработать на экспертном уровне» «некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса» в Донбассе.
>> Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом
По словам источника агентства, Украина предложила США подтвердить или официально опровергнуть слова Владимира Путина.
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