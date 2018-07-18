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«На ЧМ-2018 на самом деле победила Африка»
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ABC: президент Венесуэлы заявил, что на ЧМ-2018 на самом деле победила Африка 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что на недавнем мундиале в России победу на самом деле одержала не Франция, а Африка, сообщает ABC. Как уточнил президент Венесуэлы, триумф французов на чемпионате мира обеспечили африканские мигранты или их дети. Между тем во Франции Мадуро обвинили в «подстрекательстве к расовой ненависти» и заявили, что он не знает эту европейскую страну.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что победителем чемпионата мира по футболу в России стала на самом деле не Франция, а Африка, пишет испанская газета ABC. Как отмечается в статье, заявление венесуэльского лидера вызвало полемику во Франции.
«Выиграла команда Франции, хотя она походила на команду из Африки. На самом деле победила Африка, африканские иммигранты, которые приехали во Францию», — сказал Мадуро, подчеркнув, что победу французам на чемпионате обеспечили африканские игроки и дети африканцев.
При этом президент Венесуэлы призвал к тому, чтобы в Европе прекратились «расизм и дискриминация мигрантов и африканских народов».
Это заявление не прошло незамеченным в самой Франции, говорится в статье.
Так, глава партии «Союз демократов и независимых» Жан-Кристоф Лагард обвинил венесуэльского лидера в «подстрекательстве к расовой ненависти» и заявил: «Франция не смотрит на твоё происхождение. Когда ты приезжаешь сюда, хочешь быть французом и разделяешь наши ценности, нам всё равно, какой у тебя цвет кожи, какого ты вероисповедания, кто твои предки и прочее».
При этом Лагард подчеркнул, что Мадуро, «который плохо обращается со своей страной», не знает Францию.
RT на русском: последние новости
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