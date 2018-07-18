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Афганистан захотел извинений от России
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В Афганистане ждут извинений за ввод советских войск, заявил посол в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Признание со стороны СССР афганского правительства в 1978 году и дальнейшее советское вооружение было ошибкой, и афганский народ до сих пор ждёт извинений, заявил посол Афганистана Абдул Каюм Кучай на встрече в Госдуме с фракцией ЛДПР.
"Мы заинтересованы, чтобы наши отношения развивались, чтобы прежние ошибки не повторялись. Например, такие ошибки, какие имели место в 1979 году… В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власти. Признав их правительство Амина и Тараки, СССР сделал свою первую ошибку — и это правительство не было самостоятельным, а марионеточным. Вторая ошибка — ввод советских войск, в результате погибло более 2 миллионов афганцев и большое количество советских солдат. В результате вся инфраструктура страны была разрушена. А наш народ вёл то, что мы называем большим джихадом", — заявил посол.
"Такие события между соседями случаются… Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу… Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений", — считает посол.
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