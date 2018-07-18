Мэй поведала о единении против безнаказанности России

Россия не сможет впредь безнаказанно осуществлять действия, подобные инциденту с отравлением, произошедшему в английском городе Солсбери. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду в британском парламенте во время последнего раунда ответов на вопросы депутатов Палаты общин перед парламентскими каникулами.
Глава британского правительства известила парламентариев о том, что подняла во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом тему событий в Солсбери.
"Я действительно подняла этот вопрос перед президентом Трампом после нападения в Солсбери, когда мы смогли возложить вину за произошедшее на Россию. США, как и многие другие страны, предприняли действия против России, что продемонстрировало единый международный фронт против РФ, который стал очень четким посланием, что мы не принимаем такого поведения. Это не то поведение, которое Россия может осущестлять безнаказанно, и мы продолжим действовать вместе", — заявила британский премьер.
По версии британской стороны, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия 4 марта подверглись в английском городе Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет.