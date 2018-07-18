Украинские учителя могут поплатиться за «любовь к России»

Мэр Днепра пригрозил директорам школ увольнениями за «любовь к России»

Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил директорам школ увольнениями за "любовь к сопредельному государству".

Филатов отметил, что с начала своего пребывания на посту главы города "собирал досье на директоров и завучей городских школ".

"И на третий год своей каденции я дождался", — написал он на своей странице в фейсбуке.

Филатов сообщил, что гуманитарный департамент города начал проводить конкурсы на новые назначения директоров школ и пригрозил увольнениями всем, кто занимал определенную политическую позицию.

"Более тридцати (!) процентов претендентов начиная с 2014 года в соцсетях или непублично поддерживали сепаратисткие настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до того, что некоторые в фейсбуке писали за Украину, а в "одноклассниках" — за ЛДНР и Россию! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу", — написал Филатов.

Глава города также пообещал, что санкции против директоров будут применены "юридически безукоризненно".

Резюмируя, Филатов посоветовал занимающим пророссийскую позицию директорам не подавать заявки на конкурс.