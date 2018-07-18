Украинские учителя могут поплатиться за «любовь к России»

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Мэр Днепра пригрозил директорам школ увольнениями за «любовь к России» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил директорам школ увольнениями за "любовь к сопредельному государству".
Филатов отметил, что с начала своего пребывания на посту главы города "собирал досье на директоров и завучей городских школ".
"И на третий год своей каденции я дождался", — написал он на своей странице в фейсбуке.
Филатов сообщил, что гуманитарный департамент города начал проводить конкурсы на новые назначения директоров школ и пригрозил увольнениями всем, кто занимал определенную политическую позицию.
"Более тридцати (!) процентов претендентов начиная с 2014 года в соцсетях или непублично поддерживали сепаратисткие настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до того, что некоторые в фейсбуке писали за Украину, а в "одноклассниках" — за ЛДНР и Россию! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу", — написал Филатов.
Глава города также пообещал, что санкции против директоров будут применены "юридически безукоризненно".
Резюмируя, Филатов посоветовал занимающим пророссийскую позицию директорам не подавать заявки на конкурс.
Позднее пост Филатова лайкнул глава МВД Украины Арсен Аваков.
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