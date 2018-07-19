На Украине угрожают пророссийским директорам школ

Мэр Днепра пообещал уволить всех руководителей школ, симпатизирующих России

Мэр города Днепр Борис Филатов признался, что три года собирал данные на руководителей школ и пообещал уволить всех тех, кто когда-нибудь проявлял симпатию к ЛНР, ДНР и России в соцсетях. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает портал «Вести».

«Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. И на третий год своей каденции я дождался», — признался глава города. По его словам, сейчас начинаются конкурсы на новые назначения директоров школ, и более 30% претендентов будут «либо будут уволены, либо не приняты на работу».

Причина в том, что эти педагоги, «начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство».

Он подчеркнул, что такое увольнение «юридически безукоризненно», и у учителей не будет «возможности восстановиться по суду». «Ведь мы не нарушаем трудовое законодательство и не преследуем за убеждения. Лучше просто не подавайте на конкурс», — сказал он.