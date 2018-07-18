Германия дала оценку встрече Путина и Трампа

Кабмин ФРГ заявил, что Берлин считает позитивными результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и киберугрозами.
«То, что сейчас есть намерение начать диалог о контроле над вооружениями, а также намерение в будущем более тесно сотрудничать по теме кибербезопасности и борьбе с терроризмом, это, с нашей точки зрения, позитивные результаты», — сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает РИА «Новости».
По его словам, Германия «продолжает придерживаться убеждения, что диалог является лучшим средством для формирования решений».
Ранее Путин по итогам встречи с Трампом сообщил, что Россия и США согласны с необходимостью нейтрализации угрозы терроризма, налаживания сотрудничества в этой сфере.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах встречи лидеров России и США.