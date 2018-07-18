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Германия дала оценку встрече Путина и Трампа
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Германия назвала удачными результаты встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 18 июля 2018
Фото: Reuters
Кабмин ФРГ заявил, что Берлин считает позитивными результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и киберугрозами.
«То, что сейчас есть намерение начать диалог о контроле над вооружениями, а также намерение в будущем более тесно сотрудничать по теме кибербезопасности и борьбе с терроризмом, это, с нашей точки зрения, позитивные результаты», — сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает РИА «Новости».
По его словам, Германия «продолжает придерживаться убеждения, что диалог является лучшим средством для формирования решений».
Ранее Путин по итогам встречи с Трампом сообщил, что Россия и США согласны с необходимостью нейтрализации угрозы терроризма, налаживания сотрудничества в этой сфере.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах встречи лидеров России и США.
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