Ещё
Порошенко оказался причастен к похищению людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко связали с похищениями людей на Украине 

Рамблер 13 часов назад
Фото: АР
Турецких оппозиционеров задержали на Украине благодаря «личным договоренностям» президентов Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По словам собеседников издания, турецкая разведка вывезла задержанных в Стамбул на частном самолете.
По информации Strana.ua, Украине может неофициально выдать Труции еще восьмерых человек. При этом в Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины заявили, что им ничего не известно о задержаниях.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники турецких спецслужб насильно вывезли из Украины в Стамбул двух мужчин — турецкого журналиста Юсуфа Инана и турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита. При этом украинские суды не выносили решений об экстрадиции.
Инана в Турции обвиняют в распространении в соцсетях информации, «вредной для интересов государства». Игита задержали по обвинению в членстве в «вооруженной террористической организации».
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бегут с Дальнего Востока287
Российский певец покончил с собой115
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Греция парировала выпад России393
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение