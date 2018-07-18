Порошенко оказался причастен к похищению людей

Турецких оппозиционеров задержали на Украине благодаря «личным договоренностям» президентов Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По словам собеседников издания, турецкая разведка вывезла задержанных в Стамбул на частном самолете.
По информации Strana.ua, Украине может неофициально выдать Труции еще восьмерых человек. При этом в Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины заявили, что им ничего не известно о задержаниях.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники турецких спецслужб насильно вывезли из Украины в Стамбул двух мужчин — турецкого журналиста Юсуфа Инана и турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита. При этом украинские суды не выносили решений об экстрадиции.
Инана в Турции обвиняют в распространении в соцсетях информации, «вредной для интересов государства». Игита задержали по обвинению в членстве в «вооруженной террористической организации».