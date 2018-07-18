Россия не заслужила титул «противника Америки»

Трамп объяснил, почему не хочет называть Россию противником

«Я не хочу использовать слово «противник». Мы можем работать совместно, мы можем отлично справляться», — сказал Трамп журналистам.

При этом президент подчеркнул, что у России «очень мощная» армия, однако экономика страны гораздо слабее по сравнению с Китаем . Поэтому, по его мнению, характеристика «противник» не подходит для России.

Ранее Трамп охарактеризовал своего коллегу Путина как «соперника».

«Я скажу, что мы с Путиным соперники. Однако для США и других стран лучше поладить с Россией», — добавил американский лидер.

Он также подчеркнул, что не знает Путина, поэтому не полностью уверен в этом.

Реагируя на эти слова Трампа, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российский президент называет Трампа «партнером по переговорам». Путин, как и многие другие российские политики, называет американских и европейских лидеров «партнерами», чтобы соблюсти нейтральность формулировок.

Слово «противник» в отношении России стало в последнее время все чаще использоваться в американских СМИ. При этом до охлаждения отношений РФ и США слово «противник» избегал в том числе предыдущий американский лидер Барак Обама

Во время предвыборных дебатов 2011 года республиканский кандидат Митт Ромни назвал Россию «геополитическим противником США номер один» и этим вызвал удивление со стороны оппонентов и язвительные насмешки журналистов по поводу его знания международной политической обстановки.

Сейчас, когда отношения с Россией стали политически токсичными, Трамп оказался под жестким огнем критики после встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля.

Гнев СМИ вызвали слова Трампа о том, что не считает, что Россия вмешалась в выборы в США Издание The New York Times отмечает:

«Вместо того, чтобы защищать США от сил, которые ей угрожают, он обрушился на собственных граждан и институты, прославляя при этом лидера враждебной державы».

В уступках российскому президенту Трампа упрекнула и обозреватель общественно-политического журнала Vanity Fair Эбигейл Трейси. Ее статья, посвященная встрече, вышла под заголовком «Саммит Путин-Трамп закончился еще до его начала».

«Трамп назвал встречу «очень хорошим началом для всех». Но, похоже, Путин уже вышел в ней на первое место», — считает Трейси.

Журнал New Yorker назвал саммит «легкой победой» Путина. «Как на Украине , так и в Сирии статус-кво вполне подходит Путину. Точнее, нынешнее положение дел для него предпочтительнее затрат на качественное изменение ситуации», — утверждается в публикации.

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа придурковаты, они полностью играют на руку Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?» — оставил Бреннан комментарий в твиттере.

Американский сенатор Джон Маккейн назвал пресс-конференцию в Хельсинки «одним из позорнейших выступлений американского президента».

Ущерб от действий Трампа еще только предстоит оценить, считает он: «Ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой».

16 июля на пресс-конференции, которая прошла после саммита с Путиным в Хельсинки, Трамп заявил, что у него нет причин считать, что Москва вмешивалась в выборы президента в США в 2016 году. Эти слова вызвали резкую критику в американских медиа.

Противники Трампа считают: поставив под сомнение российское вмешательство в американские выборы, он продемонстрировал, что доверяет Путину больше, чем собственной разведке.

По прибытии в США Трамп был вынужден оправдываться, заявив, что его неправильно поняли.

На пресс-конференции в Вашинтоне, он подчеркнул, что все-таки доверяет выводам американских спецслужб о действиях российских спецслужб в ходе американского предвыборного периода 2016 года.

«Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]… И не было никакого сговора [с Россией]», — заявил Трамп.

Президент отдельно подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в выводах американской разведки. Также ранее Трамп заявлял, что в Хельсинки он говорил с Путиным «с позиции огромной силы». При это он добавил, что надеется на продолжение контактов с российской стороной.