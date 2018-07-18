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Американка пришла в ярость из-за почестей деду-нацисту
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Американка узнала страшную правду о деде-нацисте и взбунтовалась против Литвы 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американская журналистка Сильвия Фоти (Silvia Foti) раскритиковала Литву за предоставленные почести ее деду, который участвовал в уничтожении евреев во время Второй мировой войны. Об этом она написала статью в издании Salon.
Журналистка собиралась написать книгу о деде, которого она знала как борца с советской властью, убитого КГБ. Йонас Норейка, по семейным рассказам, руководил уездом на северо-западе страны и воевал с нацистами.
В 2000 году Фоти поехала в Литву и была удивлена, с какими почестями ее встретили как родственницу Норейки. На родине он был известен под псевдонимом "генерал ветра". По словам Фоти, в Литве его называли национальным героем и просили быстрее выпустить о нем книгу. Американка установила памятную табличку на фасаде Библиотеки Академии наук Литвы.
Впоследствии журналистка начала собственное расследование о «подвигах» своего деда и узнала, что главою уезда его назначали немецкие оккупанты. Более того, Норейка был автором антисемитской брошюры «Подними голову, литовец!».
В 2013 году женщина начала сотрудничать со специалистом по Холокосту Симоном Довидавичусом. Выяснилось, что Норейка был причастен к убийству более десяти тысяч литовских евреев. Также он занял с семьей один из домом, ранее принадлежавший убитым евреям.
В конце статьи Фоти выдвинула обвинения литовским властям в укрывательстве преступлений литовцев, сотрудничавших с нацистами. Журналистка пыталась добиться снятия мемориальной таблички, установленной ею ранее, но литовские власти не пошли ей навстречу.
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