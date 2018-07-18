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Трамп определился с отношением к России
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Трамп заявил, что предпочитает не называть Россию противником 

ТАСС 2 часа назад
Президент Дональд Трамп не считает Россию сильным экономическим соперником и предпочитает не называть ее противником США. Он заявил об этом во вторник в интервью телеканалу Fox News.
Ему был задан вопрос, суждено ли США и России исторически быть противниками.
"У них [РФ] мощные вооруженные силы, но их экономика гораздо меньше, чем китайская. Я даже не употребляю слово "соперник" [по отношению к РФ]", — ответил президент.
"Мы можем ладить, все могут ладить друг с другом и жить в мире", — продолжил Трамп.
"Во время Второй мировой войны Россия потеряла 50 млн человек и помогла нам победить в войне, Россия реально нам помогла. Я не за Россию и не против кого-либо, я лишь хочу, чтобы наша страна находилась в безопасности. Я не хочу применения ядерных вооружений, чтобы люди даже помышляли об этом", — отметил Трамп. "Я считаю это очень важным", — добавил он.
Трамп напомнил, что США и РФ контролируют 90% ядерного оружия в мире.
"Поладить с Россией — это хорошее дело, а не плохое", — отметил Трамп.
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Комментарии26  Ещё 11 источников 
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