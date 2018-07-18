Трамп определился с отношением к России

Трамп заявил, что предпочитает не называть Россию противником

Ему был задан вопрос, суждено ли США и России исторически быть противниками.

"У них [РФ] мощные вооруженные силы, но их экономика гораздо меньше, чем китайская. Я даже не употребляю слово "соперник" [по отношению к РФ]", — ответил президент.

"Мы можем ладить, все могут ладить друг с другом и жить в мире", — продолжил Трамп.

"Во время Второй мировой войны Россия потеряла 50 млн человек и помогла нам победить в войне, Россия реально нам помогла. Я не за Россию и не против кого-либо, я лишь хочу, чтобы наша страна находилась в безопасности. Я не хочу применения ядерных вооружений, чтобы люди даже помышляли об этом", — отметил Трамп. "Я считаю это очень важным", — добавил он.

Трамп напомнил, что США и РФ контролируют 90% ядерного оружия в мире.