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Свет погас в Белом доме на словах Трампа о разведке США
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Свет погас в Белом доме на словах Трампа о доверии разведке США 

Ведомости 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Электрическое освещение пропало в одном из кабинетов Белого дома во время выступления американского лидера Дональда Трампа. Свет погас на несколько секунд.
17 июля глава США проводил в своей резиденции встречу с конгрессменами, которую он начал с рассказа о состоявшемся в Хельсинки саммите с Владимиром Путиным. В комнате потемнело как раз в тот момент, когда Трамп заявил, что доверяет разведке США, которая ранее заявила о вмешательстве России в американские выборы, состоявшиеся в 2016 году.
>> Трамп определился с "вмешательством" РФ в выборы
«Я полностью доверяю агентам разведки (США)… Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?», — приводит РИА Новости слова главы США.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал встречу с Путиным самой успешной.
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