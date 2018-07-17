Свет погас в Белом доме на словах Трампа о разведке США

Электрическое освещение пропало в одном из кабинетов Белого дома во время выступления американского лидера Дональда Трампа. Свет погас на несколько секунд.
17 июля глава США проводил в своей резиденции встречу с конгрессменами, которую он начал с рассказа о состоявшемся в Хельсинки саммите с Владимиром Путиным. В комнате потемнело как раз в тот момент, когда Трамп заявил, что доверяет разведке США, которая ранее заявила о вмешательстве России в американские выборы, состоявшиеся в 2016 году.
«Я полностью доверяю агентам разведки (США)… Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?», — приводит РИА Новости слова главы США.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал встречу с Путиным самой успешной.