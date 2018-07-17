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«Русская шпионка»: в чем США обвиняют Бутину
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Минюст США обвинил в шпионаже гражданку России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: butina_maria/vk.com
Минюст США обвиняет российскую гражданку Марию Бутину в шпионаже в пользу РФ — по данным спецслужб, она пыталась внедриться в Республиканскую партию с целью продвигать интересы Москвы в США. Суд над Бутиной состоится 18 июля, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Скандал с «русской шпионкой» разгорелся непосредственно после саммита Путина и Трампа в Хельсинки и может испортить весь позитивный эффект от встречи.
Министерство юстиции США обвинило 29-летнюю россиянку Марию Бутину в шпионаже в пользу РФ. Ее задержали 15 июля буквально за несколько часов до встречи российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Хельсинки. Гражданку РФ подозревают в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния.
В письменных показаниях ФБР, переданных в суд, говорится, что россиянка пыталась установить секретные каналы связи между влиятельными американскими политиками и российским правительством с целью оказать влияние на политику США в отношении России.
«Эти каналы могли быть использованы Российской Федерацией для внедрения в аппарат принятия национальных решений США с целью продвигать повестку РФ», — утверждает агент ФБР в судебных документах.
Суд над Марией Бутиной пройдет 18 июля в округе Колумбия. В случае если ей вынесут обвинительный приговор, россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы.
Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол утверждает, что обвинения американских спецслужб в адрес его подзащитной безосновательны. «Мария Бутина не агент Российской Федерации. Нет просто никаких признаков того, что Бутина пыталась подрывать или оказывать влияние на какие-то аспекты политики или закона», — подчеркнул юрист.
Дрискол также отметил, что обвинения были выдвинуты прокурорами по национальной безопасности американского минюста, а не спецпрокурором Робертом Мюллером, возглавляющим расследование «российского вмешательства», — это два параллельных дела.
В апреле текущего года сотрудники ФБР проводили обыск в квартире Бутиной, добавил адвокат, а несколько лет назад она свидетельствовала перед комитетом сената по разведке на закрытой для журналистов сессии. «Мы все время говорили, что готовы сотрудничать с властями», — отметил Дрискол.
Тем временем сотрудники российской дипмиссии в Вашингтоне пытаются добиться от американских властей доступа к арестованной россиянке.
«Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М. В. Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере посольства РФ в Вашингтоне.
Мария Бутина приехала в США в 2016 году по студенческой визе F-1 и окончила магистратуру Американского университета в Вашингтоне по международным отношениям. Однако следователи утверждают, что «схема, по которой она работала» в Штатах, начала действовать еще до того, как россиянка переехала в Америку — в 2013 году.
В отчете ФБР утверждается, что в США она по указке неназванного ментора устанавливала контакты с представителями организации, выступающей за право на ношение оружия, религиозными организациями и организаторами Национального молитвенного завтрака, чтобы продвигать пророссийскую политику в Республиканской партии.
Хотя имя «наставника» Бутиной не указано, в судебных документах уточняется, что якобы это «высокопоставленный чиновник российских законодательных структур, который впоследствии занял высокую должность в Центробанке и фигурирует в черных списках минфина США».
Вскоре многие американские СМИ выразили уверенность, что речь идет об Александре Торшине — заместителе председателя ЦБ и бывшем члене Совета Федерации от республики Марий Эл, помощницей которого в свое время работала Бутина.
По версии американских спецслужб, Бутина и Торшин «предпринимали шаги для налаживания отношений с американскими политиками с целью установления приватных линий коммуникации, которые она также называла „обратными каналами“.
В электронной переписке с Торшиным, оказавшейся в распоряжении ФБР, Бутина якобы обсуждала возможность стать посредником в организации знакомств влиятельных американцев и представителей из российского правительства в преддверии президентских выборов 2016 года в США.
В Соединенных Штатах одним из важнейших инструментов „российской шпионки“ стало взаимодействие с Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association, NRA. — »Газета.Ru»), имеющей большое влияние в республиканских кругах. В 2016 году NRA официально поддержала Дональда Трампа в борьбе за право стать кандидатом Республиканской партии в президенты страны.
В судебных документах говорится, что Бутина рассматривала NRA как мощный инструмент влияния на политику республиканцев и называла организацию «крупнейшим спонсором выборов в американский конгресс» и спонсором Конференции консервативного политического действия. Стоит отметить, что в отчете ФБР нет прямого упоминания названия организации, однако о связях Торшина и Бутиной с NRA хорошо известно, к тому же оба являются ее членами.
Ранее газета The New York Times писала, что Мария Бутина принимала нескольких высокопоставленных членов NRA в ходе ежегодной встречи российской организации «Право на оружие» в 2015 году — среди участников были, в частности, экс-глава NRA Дэвид Кин, консерватор Пол Эриксон и бывший шериф округа Милуоки в Висконсине Дэвид Кларк, который позже стал активным сторонником Трампа.
Примечательно, что в том же 2015 году в журнале The National Interest была опубликована статья Бутиной о том, почему Трамп — единственный кандидат, который сможет наладить отношения США и России.
В переданном в суд отчете ФБР говорится, что с 2016 года Бутина организовывала российско-американские ужины «дружбы и диалога» в Вашингтоне с целью «передавать в Москву сведения», полученные от американских политиков во время этих встреч.
Кроме того, в мае 2016 года Торшин и Бутина, считают американские следователи, якобы предлагали провести встречу Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным во время ежегодного съезда NRA в Луисвилле, однако зять Трампа Джаред Кушнер отверг это предложение. А вот сын нынешнего американского президента Дональд Трамп-младший встречался с Торшиным и Бутиной на ужине, организованном за счет NRA, хотя адвокат Трампа впоследствии назвал ту беседу «короткой».
Один из эпизодов, фигурирующих в деле против Бутиной, — посещение Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне зимой 2017 года. Она присутствовала там в составе российской делегации из 16 человек, представляя движение «Право на оружие». В ФБР даже утверждают, что Бутина настаивала на посещении этого мероприятия президентом Владимиром Путиным, однако известно, что российский лидер не принимал в нем участия, а подтверждения этой информации нет.
Мария Бутина родилась в Барнауле, где с отличием окончила гимназию №22 с углубленным изучением английского языка, а затем — Алтайский государственный университет по специальности «Политология». Кстати, на ее малой родине новость о задержании «российской шпионки» восприняли с трепетом, окрестив Бутину не иначе, как «новую Чапман» (Анна Чапман, бывшая российская разведчица).
Несмотря на молодой возраст, у «алтайской Чапман» еще до переезда в Соединенные Штаты был внушительный опыт общественной, политической и предпринимательской деятельности.
В свои студенческие годы она принимала участие в организации местных избирательных кампаний, а в 2011 году победила в «Молодежных праймериз Молодой Гвардии Единой России».
В 22 года Бутина возглавила компанию «Торговая сеть „Домашний уют“ в Алтайском крае, а в 25 — московскую рекламную компанию „Антарес“. Кроме того, она являлась исполнительным директором благотворительной организации „Ротари-Клуб“ в Барнауле, членом Общественной палаты Алтайского края II созыва, членом Российской Ассоциации политической науки.
Бутина профессионально занимается спортивной стрельбой, отсюда ее любовь к оружию — в 2011 году она возглавила общественное движение „Право на оружие“, отстаивающее необходимость разрешить российскими гражданам владеть пистолетами. В сети можно найти немало фотографий Бутиной с огнестрельным оружием в руках.
В документах ФБР, переданных в суд, подчеркивается, что задержание Бутиной — только начало. Расследование дела о „российском агенте“, пытавшемся внедриться в Республиканскую партию, может не ограничиться одним арестом. Прокуроры американского минюста отмечают, что в расследование против россиянки фигурируют несколько человек.
»Когда станет известно об аресте [Бутиной], расследование окажется под угрозой, поскольку это предоставит другим субъектам расследования возможность уничтожить доказательства или сбежать», — говорится в отчете спецслужбы.
ABC News тем временем отмечает, что в судебном документе содержится обзор «попыток российского вмешательства, подобных тем, которые в понедельник отрицал Трамп в Хельсинки».
В то же время между саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки и арестом российской гражданки по обвинению в шпионаже есть «прямая связь»,
уверен замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. Он также упомянул и новые обвинения по делу о «российском вмешательстве», выдвинутые помощником спецпрокурора Роберта Мюллера Родом Розенштайном в отношении 12 сотрудников ГРУ. Это произошло непосредственно перед встречей Путина и Трампа.
«И то, и другое является актом саботажа со стороны американской бюрократии, а во втором случае — со стороны американского разведывательного сообщества, которое находится во враждебных отношениях с Дональдом Трампом. Этот акт имел целью испортить позитивный эффект от саммита в Хельсинки и доказать продолжающееся вмешательство России в выборы», — отмечает Суслов.
На совместной пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля Трамп в очередной раз назвал расследования «российского вмешательства» «охотой на ведьм» и «позором США». Он также поставил под сомнение результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Эти заявления Трампа спровоцировали поток критики в адрес американского президента, которого обвинили в том, что он «верит Путину, а не собственным спецслужбам», и назвали «предателем».
Обвинения российской гражданки в шпионаже можно также объяснить стремлением заранее опровергнуть возможные обещания о невмешательстве, которые российская сторона могла дать Трампу на закрытой части переговоров, считает Суслов. «Американцы откровенно дают понять, что если Россия понизит интенсивность тех действий, которые американская сторона называет вмешательством — а именно хакинг и троллинг — то можно рассчитывать на реализацию договоренностей, достигнутых в Хельсинки».
Если же американские власти не удостоверятся в прекращении «российского вмешательства», то отношения Москвы и Вашингтона будут и далее деградировать в неуправляемом ключе, констатирует Суслов.
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