Турецкие спецслужбы похищают на Украине противников Эрдогана

СМИ: турецкие спецслужбы начали похищать врагов Эрдогана на Украине

Представители турецкой диаспоры на Украине заявили о том, что спецслужбы их родины похищают и незаконно вывозят граждан, оппозиционно настроенных к президенту Эрдогану . СМИ также сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах о том, что составлен список из 10 турок-политбеженцев, проживающих на Украине, которых планируют похитить в ближайшее время. Эксперты предполагают, что похищение двух турецких граждан было организовано совместно с украинскими спецслужбами.

За последние пять дней на Украине спецслужбы Турции похитили и вывезли в Стамбул двух граждан, оппозиционных президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщают источники в турецкой диаспоре на Украине.

12 июля из ресторана «Али-Баба» в Одессе был похищен турецкий бизнесмен Салих Зеги Игит.

Как сообщили источники, к мужчине подошли двое незнакомцев и заговорили с ним на родном языке. Предпринимателю предложили перебраться в более приличное заведение. После того как он сел в машину, его вывезли на территорию турецкого консульства, откуда силой переправили в Турцию.

городе Мерсин. По данным источников в диаспоре, сейчас Салих Зеги Игит находится в следственном изоляторе

Информацию о задержании Игита подтвердило турецкое издание Haberturk. По данным издания, бизнесмена задержали по обвинению в членстве в «вооруженной террористической организации».

Через три дня после этого, 15 июля, сотрудники турецкой службы безопасности похитили оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана. Как рассказала жена Юсуфа — Екатерина Инан — его задержали сотрудники киевского СБУ 12 июля, заявившие, что у них был запрос от турецкой полиции на Юсуфа. Он якобы с 2017 года находился в международном розыске.

«Юсуф уже много лет жил в Украине, у него был вид на жительство здесь, так как у нас родилось двое детей. До недавнего времени мы жили, ни о чем не тревожась, никакой информации о том, что его разыскивают власти Турции, не было. Даже собирались съездить в Турцию в гости к его друзьям», — пояснила она изданию «Страна.ua».

По ее словам, Инана сначала вывезли в Киев, затем привезли обратно и закрыли в СИЗО Николаева. 15 июля суд принял решение об экстрадиции журналиста в Турцию несмотря на то, что по закону у защиты оставалось еще пять суток, чтобы подать на апелляцию.

«Но дождаться апелляции мы не успели — внезапно мы узнали, что Юсуфа из Николаевского СИЗО тайком вывезли в Турцию. Что с ним теперь, я не знаю — его вывезли незаконно», — пояснила Екатерина Инан.

В МВД, СБУ и Генпрокуратуре Украины заявили, что ничего не знают о возможном похищении турок на территории страны.

Турецкие правоохранители подозревают Игита и Инана в сотрудничестве с FETO — общественно-политическим движением, основанным на идеях писателя и проповедника Фетхуллаха Гюлена , сообщается в СМИ. Гюлен, с 1999 года проживающий в США , в свою очередь, обвиняется Анкарой в подготовке попытки военного переворота в стране, осуществленной 15 июля 2016 года и закончившейся неудачей. FETO признана в Турции террористической организацией, однако сам Гюлен отрицает свою причастность к попытке госпереворота, которую он осудил.

Между тем турецкий журналист и политэмигрант Юнус Эрдоглу, проживающий в Киеве, сообщил, что Анкара составила перечень находящихся на Украине людей, которых необходимо похитить. По его словам, власти Турции составили список из восьми политбеженцев, которые выступают против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Этот список был озвучен властями. Всех собираются выкрасть с Украины, куда они приехали, скрываясь от режима Эрдогана. То есть планируется полная зачистка оппозиционеров, живущих на Украине», — утверждает Эрдоглу.

Он также сообщил, что после похищения на Украине Игита и Инана пресс-секретарь Эрдогана заявил, что он благодарит власти Украины за сотрудничество в возвращении граждан Турции на родину. Таким образом, Эрдоглу предполагает, что власти Украины сотрудничают с турецкими спецслужбами, и члены диаспоры не могут обратиться к Киеву «с жалобами и заявлениями или просьбами о защите».

«Страна.ua» от источников в полиции получила список граждан, которых собирается вывезти из Украины турецкая спецслужба MIT. Двое из списка — Юсуф Инан и Салих Зеки Игит — уже находятся в Турции. Издание сообщает, что в списке значатся 10 человек, однако опубликовало только пять имен: Хасан Хюсейин Кес, Умит Карагёзлю, Гёкхан Демир, Гёкхан Яхши и Юнус Эрдогду.

По данным турецких СМИ, спецоперация MIT проводится по всему миру уже полтора года — за это время якобы удалось выкрасть и вывезти в Турцию из других стран более 70 турок-политбеженцев.

Политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с украинскими журналистами не исключил, что похищение двух турецких граждан стало результатом сотрудничества между турецкими и украинскими спецслужбами.

Свое мнение он обосновал тем, что в противном случае должен был разразиться «громкий дипломатический скандал, которого не наблюдается».

Бортник напомнил, что «спецслужбы иностранных государств достаточно регулярно в Украине как бы задерживают, мягко так скажем, толерантно, тех или иных лиц».