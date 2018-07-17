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Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 1 час назад

Дачникам разъяснили необходимость межевания участка

Дачники волнуются: прошел слух, что срочно нужно проводить межевание участка и оформлять новый кадастровый паспорт. Так ли это?

Назван богатейший человек современности

Агентство Bloomberg составило список богатейших людей мира. Первую строчку в нем занял глава американских компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.

Бразильянка выдумала изнасилование в "Лужниках"

24-летняя бразильянка обратилась в полицию, заявив. что ее изнасиловали после финала ЧМ-2018 около стадиона «Лужники».

Турецкие спецслужбы похитили двух человек на Украине

Сотрудники турецких спецслужбы захватили на Украине и вывезли в Стамбул двух мужчин — турецкого журналиста и турецкого бизнесмена.

В Петербурге прогремел взрыв

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о взрыве на территории промзоны на Литовской улице

Крымский мост закроют из-за Расторгуева

Крымский мост в среду, 18 июля, будет частично закрыт, сообщается на официальном сайте инфоцентра объекта

Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Россия должна понести ответственность за уничтожение малазийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году, считает президент Украины Петр Порошенко.

В Москве задержан генерал Дрыманов

Экс-главу управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Александра Дрыманова задержали из-за показаний его бывшего зама Дениса Никандрова.

В Познере признали агента КГБ

Спецагент ФБР Кевин Хелсон заявил, что российский журналист Владимир Познер был «пропагандистом» и работал на КГБ.

Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд

Полицейским, которые уезжали с дежурства на матчах чемпионата мира, проходивших в Сочи, не хватило места в поезде. Об этом сообщает Рамблер.
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