Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня

Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Дачники волнуются: прошел слух, что срочно нужно проводить межевание участка и оформлять новый кадастровый паспорт. Так ли это?
Назван богатейший человек современности
Агентство Bloomberg составило список богатейших людей мира. Первую строчку в нем занял глава американских компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.
Бразильянка выдумала изнасилование в "Лужниках"
24-летняя бразильянка обратилась в полицию, заявив. что ее изнасиловали после финала ЧМ-2018 около стадиона «Лужники».
Турецкие спецслужбы похитили двух человек на Украине
Сотрудники турецких спецслужбы захватили на Украине и вывезли в Стамбул двух мужчин — турецкого журналиста и турецкого бизнесмена.
В Петербурге прогремел взрыв
Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о взрыве на территории промзоны на Литовской улице
Крымский мост закроют из-за Расторгуева
Крымский мост в среду, 18 июля, будет частично закрыт, сообщается на официальном сайте инфоцентра объекта
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Россия должна понести ответственность за уничтожение малазийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году, считает президент Украины Петр Порошенко.
В Москве задержан генерал Дрыманов
Экс-главу управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Александра Дрыманова задержали из-за показаний его бывшего зама Дениса Никандрова.
В Познере признали агента КГБ
Спецагент ФБР Кевин Хелсон заявил, что российский журналист Владимир Познер был «пропагандистом» и работал на КГБ.
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Полицейским, которые уезжали с дежурства на матчах чемпионата мира, проходивших в Сочи, не хватило места в поезде. Об этом сообщает Рамблер.