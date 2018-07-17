Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»

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Трамп заявил, что НАТО вновь становится сильной структурой 

RT на русском 1 час назад
Американский президент Дональд Трамп полагает, что НАТО вновь становится сильным объединением. Об этом он написал в Twitter.
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«У меня была отличная встреча с (лидерами. — RT) НАТО. Они заплатили на $33 млрд больше и в будущем заплатят ещё на сотни миллиардов больше, всё это только благодаря мне. НАТО было слабо, но теперь вновь сильное (это плохо для России)», — отметил Трамп.
Ранее американский лидер высоко оценил результаты саммита НАТО и заявил, что его личное участие во встрече оказало положительное влияние на дальнейшее развитие альянса.
Кроме того, сообщалось, что Трамп призвал НАТО увеличить оборонные взносы, доведя их до 4% от ВВП. Ряд европейских лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, выступили против.
RT на русском: последние новости
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