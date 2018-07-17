Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»

Трамп заявил, что НАТО вновь становится сильной структурой

Американский президент Дональд Трамп полагает, что НАТО вновь становится сильным объединением. Об этом он написал в Twitter.

«У меня была отличная встреча с (лидерами. — RT) НАТО. Они заплатили на $33 млрд больше и в будущем заплатят ещё на сотни миллиардов больше, всё это только благодаря мне. НАТО было слабо, но теперь вновь сильное (это плохо для России)», — отметил Трамп. I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2018 г.

Ранее американский лидер высоко оценил результаты саммита НАТО и заявил, что его личное участие во встрече оказало положительное влияние на дальнейшее развитие альянса.