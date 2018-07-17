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В Польше вступил в силу закон о холокосте
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В Польше вступил в силу закон, отменивший наказание за обвинение поляков в холокосте 

ТАСС 17 июля 2018
Фото: РИА Новости
Поправки к закону о холокосте, которые отменили введенное ранее в польском праве уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту, вступили в силу во вторник.
Теперь в стране окончательно отменены нормы, принятые в начале года, которые привели к острому конфликту в отношениях республики с Израилем и США.
В конце июня эти поправки в экстренном порядке были приняты большинством голосов в Сейме — нижней палате польского парламента и Сенате — верхней палате. В тот же день его подписал президент страны. В начале июля обновленный закон был опубликован в "Официальном вестнике", что подразумевает его вступление в силу спустя 14 дней.
Ранее было установлено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте. Наказание в законе предусматривалось и за высказывания о причастности польских народа и государства к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относилось, в частности, использование формулировки "польские концлагеря".
Документ запрещал пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.
Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку ввести наказание за показания самих жертв холокоста. Недовольство законом высказывали и в США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда, который пока не огласил решения.
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