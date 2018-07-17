Климкин проведет переговоры по газу с Россией

Климкин будет представлять Украину на будущих переговорах по газу с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет представлять страну на будущих переговорах по газовым вопросам с Россией «На дальнейших переговорах по газу украинскую сторону будет представлять глава МИД Павел Климкин», — приводит ТАСС слова представительницы Минэкономики Германии. Она отметила, что решение было принято украинской стороной. Его причины не раскрываются. Игорь Насалик. До Климкина переговоры от Украины вёл глава Минэнерго Ранее сообщалось, что в ходе консультаций по газу в Берлине с участием России, Украины, Еврокомиссии и Минэкономики ФРГ обсуждались возможные объёмы транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.