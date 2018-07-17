Виктория Скрипаль связалась с пострадавшей сестрой

Виктория Скрипаль заявила, что связалась с пострадавшей в Солсбери сестрой

Виктория Скрипаль заявила, что в начале июля смогла связаться с пострадавшей в результате ЧП в Солсбери двоюродной сестрой Юлией, та рассказала, что долечивается и занимается здоровьем отца.

Виктория Скрипаль заявила, что поговорила с сестрой по телефону, однако не уточнила, кто кому позвонил.

"У меня не было связи с Сергеем Викторовичем. Она (Юлия — ред.) мне сказала, что она сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала", — сообщила Скрипаль РИА Новости.

"Больше связи не было… Она не считает нужным нам звонить… На мои письма она не отвечает, но я знаю, что она их видела", — добавила Виктория Скрипаль, отметив, что ей хотелось бы поддерживать связь с родственниками, в частности, знать, как здоровье дяди.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.