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Виктория Скрипаль связалась с пострадавшей сестрой
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Виктория Скрипаль заявила, что связалась с пострадавшей в Солсбери сестрой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Yulia Skripal/Facebook
Виктория Скрипаль заявила, что в начале июля смогла связаться с пострадавшей в результате ЧП в Солсбери двоюродной сестрой Юлией, та рассказала, что долечивается и занимается здоровьем отца.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. Пострадал также полицейский Ник Бейли.
Виктория Скрипаль заявила, что поговорила с сестрой по телефону, однако не уточнила, кто кому позвонил.
"У меня не было связи с Сергеем Викторовичем. Она (Юлия — ред.) мне сказала, что она сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала", — сообщила Скрипаль РИА Новости.
"Больше связи не было… Она не считает нужным нам звонить… На мои письма она не отвечает, но я знаю, что она их видела", — добавила Виктория Скрипаль, отметив, что ей хотелось бы поддерживать связь с родственниками, в частности, знать, как здоровье дяди.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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