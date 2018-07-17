«Украину уже никто и не спрашивает…»

Украинские эксперты о встрече Путин-Трамп: стратегический провал Украины

Украинские политические эксперты внимательно следили за тезисами глав США и России и анализировали их, о чем говорят многочисленные посты в соцсетях.

«Внимательно посмотрел совместную пресс-конференцию Трампа и Путина. Было много пустых фраз про налаживание дружбы и т.п. причём было заметно, что Владимир в хорошем настроении, а Дональд наоборот — выглядел хмурым и недовольным», — пишет политический эксперт Николай Спиридонов.

Нафтогазом. По его словам, ключевой месседж, касающийся Украины , прозвучал из уст Путина: он заверил, что РФ готова продлить контракт на транзит газа через Украину, если будет урегулирован спор между Газпромом

«Интересный обмен!» — отметил эксперт.

Юрист и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш подчеркивает: никто не знает, какова позиция Трампа и Путина по Украине.

«Отношение у обоих точно негативное. Оно не может быть другим, вследствие бездумных действий наших гимнопевцев. Одно совершенно точно — для реализации любых их планов есть Тормоз и Тормозята. Их и приберут. Во славу не Украины, а собственных внутренних интересов», — уверена Лукаш.

Директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко обращает внимание на то, что Трамп во время своего выступления не сказал ни слова ни о Крыме , ни об Украине.

«Диалог и мир лучше войны — его первый посыл. Я буду лучше рисковать политикой ради мира, чем миром ради политики. У нас много противоречий, и о них все знают — это все, что он сказал о противоречиях, дальше сконцентрировался на том, что объединяет. 1. Выборы и вмешательство России 2. Продолжение соглашения о нераспространении ядерных наступательных вооружений 3. Корея 4. Сирия, Иран и терроризм — пункты его выступления», — перечислила Дьяченко.

Путин, продолжила политэксперт, выступал по тем же пунктам, но в другом порядке: ядерное соглашение, Сирия и терроризм, Корея, Иран и наконец, заметил, что Вашингтон мог бы больше влиять на Киев для выполнения Минска . И в конце заявил, что будет учрежден бизнес-совет американских и русских бизнесменов. Да, такие санкции, иронизирует Дьяченко.

«Если коротко, то для Украины это значит — стратегический провал Банковой. Никто больше всерьез уходящую администрацию не воспринимает и никаких подарков делать ей не будет. Это значит, что вопрос Крыма если и обсуждался, то только в контексте преференций американского бизнеса, как повод, а не цель. Посылы о том, что он не будет рисковать миром ради политики — это привет натовским ожиданиям Банковой: на них стоит жирный крест», — подытожила эксперт.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук подвел итоги встречи в Хельсинки. По его мнению, все реальные договоренности остались за "закрытыми дверями".

«Публичное заявление Путина о Минских соглашениях, которые США могли бы настойчивее заставить выполнять Украину, — это не претензия к Трампу, а желание отвести от него подозрение в давлении в этом вопросе на Украину в рамках "Большой сделки", — считает Корнейчук.

Аналогично, добавляет он, Путин подыграл Трампу заявлениями, что Трамп не признает присоединение Крыма к России. А также согласием оставить транзит газа через Украину после строительства "Северного потока-2" (дескать, Трамп продавил это решение).

Политолог-международник Владимир Воля написал о «разительном контрасте между политическим и интеллектуальным уровнем Путина с его командой с одной стороны и уровнем Трампа с болтон-помпейской командой с другой стороны».

«Американцы проигрывают по многим качествам. И эта встреча является яркой иллюстрацией, что даже самый большой бизнесмен не может быть настолько успешным правителем страны, каковыми являются спецслужбисты, люди с опытом госуправления и т.п. Политика и госуправление — это отличные даже от самого большого бизнеса сферы специальной профессиональной деятельности, со своим специфическим мировозрением и навыками. Поэтому Путин успешно спаррингует с Западом, в том числе в Украине. Беда Украины, что у нас нет политиков и правителей такого уровня, чтобы достойно противостоять ему», — уверен Воля.

Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко приводит цитату Путина о встрече с Трампом:

"Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи, новые по способам урегулирования кризиса на Юго-Востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне".

«Украину уже никто и не спрашивает по способам, не зовёт даже на экспертный уровень для обсуждения. Не от Украины, а от США и России зависит будущее Украины. Именно так выглядит независимость после майдана», — считает Скубченко.

«Все познаётся в сравнении. Многие у нас все ещё тешат себя иллюзиями о том, что России вот-вот кирдык, что мы при всех ужасных ошибках вроде как на правильном пути, что Трамп, Брекзит и прочее — лишь случайные эпизоды.

Но 20 лет назад, когда французы в первый раз выиграли ЧМ, Владимир Путин просто отвечал за региональную политику в АП РФ, Россия стояла в шаге от дефолта, а некоторые особенности поведения Бориса Николаевича (Ельцина — Прим. Ред.) вызывали скепсис и смех даже у истых либералов. Да, Россию на Западе не считали врагом. С ней вообще не считались. Москва не контролировала Чечню и фактически большую часть Северного Кавказа. Украина при этом только создала при поддержке США ГУАМ и вообще в Киеве тогда активно спорили о будущем региональном лидерстве. США переживали бурный экономический рост, а ЕС и НАТО готовились к историческому расширению на Восток.