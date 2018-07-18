Сотрудника ОБСЕ заподозрили в «сливе» данных ФСБ

Сотрудника ОБСЕ в Донбассе заподозрили в «сливе» информации ФСБ

Один из сотрудников ОБСЕ в Донбассе передал ФСБ внутренние документы специальной мониторинговой миссии (СММ), сообщают немецкие СМИ.

В распоряжении немецкого телеканала ARD оказалась копия цифрового носителя данных, которые ранее были у сотрудника российских спецслужб, передает Deutsche Welle

ARD утверждает, что ФСБ получила доступ к внутренним отчетам СММ ОБСЕ, переписке заместителя главы миссии Александра Хуга и подробным планам учреждений ОБСЕ.

Также среди данных, которые могли попасть в руки российских разведчиков, были досье на сотрудников миссии, в которых указывались их местоположение, черты характера и личные привычки и предпочтения.

Канал считает, что документы были переданы ФСБ одним из сотрудников СММ ОБСЕ.

В свою очередь Александер Хуг заявил ARD, что в миссии постараются разобраться с утечкой данных.