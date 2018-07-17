«Я бы проверил футбольный мяч Путина на „жучки“»

В США Трампа обвинили в проигрыше Путину

В ходе саммита Трамп, в частности, заявил, что доверяет своей своей разведке, но сказал, что президент Путин «очень сильно отрицал» обвинения во вмешательстве в выборы, и дал понять, что счел серьезным предложение российского президента о совместном расследовании дела.

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки с лихвой соответствует критерию "государственного преступления" [основание для импичмента президента США — "Ведомости"]. Это государственная измена в чистом виде. Комментарии Трампа не просто были идиотскими, он полностью в кармане у Путина. Где вы, патриоты-республиканцы?»

«Мы дали однозначную оценку вмешательства России в выборы 2016 года и их продолжающихся настойчивых попыток подрыва нашей демократии».

«Мир снова увидел, что президент Дональд Трамп бескомпромиссно стоит во главе свободного мира Разногласия между нашими странами обсуждались в деталях, и Америка — и весь мир — увидели, что президент Дональд Трамп, как всегда, ставит на первое место процветание и безопасность США».

«Президент США встал на сторону президента Путина и против американских правоохранителей, американских силовых структур и американских спецслужб. Это неразумная, опасная, слабая позиция. Президент поставил себя впереди страны».

«Все турне Трампа было ни чем иным, как гигантской "фигой" президента Трампа собственной стране. Просто кошмар».

Нэнси Пелоси, лидер демократов в Палате представителей:

«Всего несколько дней назад 12 россиян обвинили во вмешательстве в выборы в США. Сегодня так называемый лидер Америки позорно уступил человеку, возглавившему эту атаку. Серьезно, что такого у Путина есть на Трампа, что он так боится? Ужасный день для Америки и всех западных демократий, которые Путин сделал своей целью».

«Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных провалов президентов США на моей памяти. Ущерб, причиненный наивностью Трампа, его эгоизмом, ложным пониманием равенства и симпатией к автократам сложно представить. Однако совершенно ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой. Трамп оказался не просто неспособен противостоять Путину — он этого не хотел».

«То, что Россия вмешалась в наши выборы и пытается подорвать демократию во всем мире, не подлежит сомнению. Не существует морального равенства между США и Россией, которая остается враждебной нашим базовым ценностям и идеалам».

«Никогда не думал, что увижу день, когда наш президент встанет рядом с российским и возложит вину за российскую агрессию на США. Это позор».

«Упущенная Трампом возможность призвать Россию к ответу за вмешательство в выборы 2016 года и строго предупредить насчет будущих выборов На его месте я бы проверил [подаренный Путиным] футбольный мяч на "жучки" и никогда бы не приносил его в Белый дом».

«Нельзя верить словам бывшего полковника КГБ о том, что их разведка делает или не делает. Я доверяю нашей разведке, и думаю, что обвинение спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении 12 сотрудников ГРУ совершенно обоснованно. Не знаю, какие игры президент ведет с Путиным, но нашей разведке я верю».

Оррин Хэтч, сенатор-республиканец от Юты, соратник Трампа:

«Россия вмешалась в выборы 2016 года. Все наши разведслужбы в этом сходятся. Мы все, включая президента, обязаны делать все возможное для защиты демократии, обеспечив защиту выборов от внешнего вмешательства, независимо от того, что говорит Владимир Путин».