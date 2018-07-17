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Раскрыт спонсор встречи Трампа и Путина
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Раскрыт спонсор встречи Трампа и Путина 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Расходы на встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа оплатила Финляндия. Об этом сообщил премьер-министр страны Юха Сипиля, передает Iltalehti.fi.
Глава правительства не назвал точную сумму. Однако он отметил, что в столицу ради переговоров приехали 1,5 тысячи журналистов, и это стало отличной возможностью показать город миру. Сипиля добавил, что речь идет о достаточно простом способе улучшения имиджа Финляндии, в том числе как организатора встреч на высшем уровне.
Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров извинился перед жителями Хельсинки за доставленные неудобства.
«Благодарны руководству Финляндии, финскому народу, жителям Хельсинки за то, что было сделано», — отметил он.
Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла 16 июля. Переговоры лидеров, включая беседу тет-а-тет, продлились почти четыре часа.
После саммита Путин заявил, что стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг. Американский президент указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться.
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