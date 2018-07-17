Раскрыт спонсор встречи Трампа и Путина

Глава правительства не назвал точную сумму. Однако он отметил, что в столицу ради переговоров приехали 1,5 тысячи журналистов, и это стало отличной возможностью показать город миру. Сипиля добавил, что речь идет о достаточно простом способе улучшения имиджа Финляндии, в том числе как организатора встреч на высшем уровне.

Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров извинился перед жителями Хельсинки за доставленные неудобства.

«Благодарны руководству Финляндии, финскому народу, жителям Хельсинки за то, что было сделано», — отметил он.

Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла 16 июля. Переговоры лидеров, включая беседу тет-а-тет, продлились почти четыре часа.