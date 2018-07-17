Хороший старт при запоздалой игре: как Путин переиграл Трампа

Встреча Путина и Трампа выдалась жаркой. Помимо широкого спектра сложных тем и предсказуемо посредственных результатов, в Хельсинки 16 июля выдался самым тёплым днем с 2010 года.

Удачный Хельсинки

Первые полноценные переговоры Путина и Трампа готовились на протяжении полугода. Несмотря на неоднократные заявления двух президентов о желании провести встречу, она постоянно откладывалась из-за неготовности сторон. В полной мере ясность появилась только в июне, когда в Москву прибыл советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон . После этого была объявлена точная дата и место переговоров. Как писали российские и зарубежные СМИ, изначально в качестве переговорной площадки рассматривалась Вена , но выбор пал на финскую столицу. Некоторые эксперты увидели определённый символизм: в этом городе трижды удачно встречались советские и американские руководители.

Как заметил телеканал CNN , Дональд Трамп тоже своеобразно пытался растопить лёд в отношениях с Путиным , похвалив российского президента накануне саммита 11 раз. Владимир Путин ответил своим оппонентам традиционным опозданием. По протоколу в 13:10 лидеры государств должны были поприветствовать друг друга перед камерами, но в 13:00 российский борт номер один только выруливал по взлётно-посадочной полосе. К месту встречи Трамп прибыл через 20 минут после Путина. Опоздание обоих лидеров сразу породило слухи: либо президент США намеренно так поступил после задержки Путина, либо организаторы саммита намеренно развели лидеров РФ и США «в дверях» президентского дворца в Хельсинки. Журналисты насчитали 20 автомобилей в кортеже Путина, включая машину скорой помощи, и 29 — у Трампа. Переговоры проходили в готическом зале дворца и продолжались 2 часа и 10 минут (изначально на них отводилось 1,5 часа). «Я думаю, это хороший старт. Очень, очень хороший старт для всех», — прокомментировал первую часть переговоров Дональд Трамп. Параллельно с саммитом президентов диалог в первый раз лично вели главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров Майкл Помпео . Позже они присоединились к встрече президентов в расширенном составе.

Пока шли переговоры за закрытыми дверями СМИ со ссылкой на американского чиновника сообщили о трех причинах, почему «Белый дом попросил российскую сторону провести встрече тет-а-тет: Трампу важно развить личные отношения с Путиным наподобие отношений с Ким Чен Ыном после саммита в Сингапуре , американскому президенту крайне не нравятся утечки информации, и он не хочет давления со стороны помощников — сторонников жёсткой линии в отношении России.

Общий друг Си

Представители США и России перед саммитом намеренно снижали ожидания от сложных переговоров и занимались „дипломатической распасовкой“: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о об ожидании проявления политической воли к нормализации отношений с РФ, госсекретарь Майкл Помпео отметил, что возможность улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой зависит от России. Кроме того, заранее было объявлено, что у переговоров не будет заданной повестки дня и диалог, по выражению Джона Болтона, будет „неструктурированным“. Таким образом стороны заранее готовились остаться на своих позициях при известных идеологических разногласиях и взглядах на международную повестку.

Еще перед двусторонней встречей Трамп неожиданно заявил о возможности сделать отношения между двумя странами „чрезвычайно хорошими“. Он поздравил Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу и отметил, что обсудить надо огромное количество тем, „начиная с таких вопросов, как торговля, коммерция, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем , ядерной политикой, поговорим о нашем общем друге Си (председатель КНР Си Цзиньпин — News.ru)“.

»Когда спорят две великие державы, третья всегда остаётся в выигрыше. Сейчас, когда началась торговая война между США и Китаем, в Пекине задумались над диверсификацией источников и маршрутов поставки энергоресурсов. Большинство танкеров с СПГ в Китай идут через Южно-Китайское море, которое контролируется американскими ВМС, что создаёт некоторую опасность для КНР. Именно поэтому Китай сейчас участвует в разработке газовых месторождений на Ямале, строит газопроводы из России», — отметил эксперт.

По мнению Юшкова, энергетическая сфера — одна из серьёзных проблем во взаимоотношениях России и США.

«Америка хотела бы продавать свой СПГ в Европу, но в ЕС предпочитают покупать газ у России, так как он дешевле. В прошлом году РФ продала странам Европы 194 млрд кубометров, а США — чуть менее 2 млрд, и то в Испанию и Португалию, куда труба из России не дотягивается. Поэтому важная тема для обсуждения Путиным и Трампом — возможные санкции против строительства «Северного потока — 2», которые не выгодны ни Москве, ни европейцам», — подчеркнул Юшков.

Путин переиграл Трампа

Пресс-конференция Путина и Трампа была самой ожидаемой частью встречи, поскольку никакой информации из-за закрытых дверей в СМИ «не проникало» и только из официальной части можно было сделать вывод удалось ли лидерам двух стран найти точки соприкосновения. «Переговоры прошли в откровенной манере», — начал пресс-конференцию Владимир Путин. «Наши отношения не были такими плохими за всё время, но ситуация начала меняться четыре часа назад», — оценил саммит Дональд Трамп.

Президенты ожидаемо акцентировали внимание на ситуации в Сирии . Для России двусторонний саммит — символическая победа после нескольких лет американской «изоляции»: именно вмешательство России в сирийский конфликт привело к созданию переговорных площадок, например, в Аммане , и именно по сирийскому треку были достигнуты публичные договоренности в ходе первой встречи Путина и Трампа в Гамбурге. Но по итогам пресс-конференции не анонсировано публичного прорыва и конкретных договоренностей по востоку Сирии и возможному участию США в реконструкции части страны, контролируемой курдско-арабским альянсом «Демократические силы Сирии». Путин и Трамп дежурно подтвердили, что они оба выступают за мир в этой стране и будут всячески способствовать возвращению сирийцев в свои дома. При этом Путин сделал акцент на необходимости выполнить резолюцию 338 Совбеза ООН от 1974 года и развести сирийские и израильские войска на Голанских высотах, а Трамп заметил, что нельзя позволить Ирану диктовать свои условия. «Мы не можем согласиться с тем, чтобы Иран воспользовался нашей общей победой над ИГИЛ (группировка запрещена в России — News.ru)», — подчеркнул президент США. При этом лидеры отметили, что российские и американские войска в Сирии взаимодействуют на хорошем уровне и делятся между собой информацией во избежание столкновений. «Наши военные сотрудничают лучше политиков», — отметил Трамп.

Путин и Трамп позитивно оценили прогресс по разрешению проблемы Корейского полуострова, заявили о необходимости сотрудничества двух стран в сферах кибербезопасности и борьбы с международным терроризмом. Про Китай, вопреки ожиданиям, руководители государств по итогам встречи ничего не сказали. Российский лидер акцентировал внимание на необходимости восстанавливать гуманитарное сотрудничество, а также совместно работать «над выработкой философии российско-американских отношений». Дональд Трамп согласился, что диалог между двумя государствами, несмотря ни на какие противоречия, необходимо продолжать.

Большинство вопросов американских журналистов касалось так называемого вмешательства России в американские выборы. На это президенты России и США заявили, что готовы расследовать все данные и доказательства, но против использования темы в политических спекуляциях. «Давайте не пользоваться российско-американскими отношениями в качестве разменной карты во внутриполитической борьбе Америки», — заявил Путин.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов отмечает, что, исходя из официальной части, стороны не достигли конкретных договоренностей и только передали друг другу предложения по сотрудничеству. При этом позиция Владимира Путина в ходе итоговой пресс-конференции внешне кажется более выигрышной в том числе для внутренней аудитории. По мнению специалиста, Трамп, по сути, повел себя непатриотично, рассуждая о сервере демократов и назвав отличной идею Путина направить спецпрокурору Мюллеру запрос в Россию — с просьбой провести допросы 12 сотрудников ГРУ , которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы. В обмен российский президент предложил США сделать «аналогичный» шаг: допросить основателя фонда Hermitage Capital Management, не гражданина США Уильяма Браудера и пригласить присутствовать на допросе российских прокуроров.