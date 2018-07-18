Трамп ответил на обвинения в предательстве

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, который назвал "предательством" его заявления на пресс-конференции по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Бреннана, "не только комментарии Трампа были идиотскими, он сам целиком оказался в кармане Путина".
Трамп ответил, что экс-глава ЦРУ — "плохой человек".
"Я думаю, что Бреннан — очень плохой парень, и многое может случиться под его надзором", — подчеркнул президент США.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник аппарата Белого дома сравнил Трампа с "контролируемым агентом".