Парализованный Крым и другие события дня

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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад

Путин приехал к Трампу на "Кортеже"

Российский лидер прибыл в столицу Финляндии для участия в переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Это первое зарубежное мероприятие, на котором будет использован новый российский автомобиль.

В России оценили решение Франции по торгпредству в РФ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал решение властей Франции закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства страны в России.

Крым парализовало

Жители Крыма и туристы пожаловались на многокилометровые пробки на полуострове, пишет «Газета.ру».

Трамп разозлился на Путина из-за видео

Дональда Трампа привел в ярость ролик, показывающий ядерную мощь России, и он весьма жестко высказал свое негодование в ходе телефонных переговоров в президентом Владимиром Путиным, передает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на издание Axios.

На северо-западе Москвы случилось ЧП

На северо-западе Москвы произошел мощный взрыв в автосервисе. Как сообщает Telegram-канал Mash, сдетонировали несколько баллонов. Информация о веществе, которое в них содержалось, не уточняется.

Избитого депутата назвали жертвой бытовухи

Глава экономического комитета Госдумы Сергей Жигарев, которого ранее избил неизвестный, в понедельник вернулся к работе, передает корреспондент РИА Новости.

Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Меланья Трамп дала интернет-пользователям повод порассуждать о своем наряде. Жена американского президента прилетела на встречу глав России и США в Хельсинки в элегантном наряде, но выбранном явно не по погоде, сообщают "Аргументы недели".

Грудинин стал холостяком

Директора ЗАО "Совхоз им. Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин официально развелся с женой Ириной. 16 июля мировой суд Бабушкинского района Москвы вынес решение о расторжении брака, сообщила РИА Новости представитель ответчицы, адвокат Елена Бойцова.

Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина

Британский таблоид The Sun сообщает, что во время награждения чемпионов мира по футболу президент РФ Владимир Путин «счастливо стоял под зонтиком», а французский и хорватский лидеры мокли под дождем.

В Думе поддержали пенсионную реформу

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство, предусматривающие постепенное — с 2019 по 2034 год — повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин до 65 лет с 60 лет, для женщин до 63 лет с 55 лет, передает корреспондент РИА Новости.

Найдено простое средство профилактики рака

Ученые Университета штата Иллинойс выяснили, какие продукты могут предотвратить появление рака. Оказывается, достаточно употреблять в пищу продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, сообщает MedicalXpress.
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