Ещё
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киевский телеканал назвал Путина «президентом Украины» 

Газета.Ru 6 часов назад
Украинский телеканал «Эспрессо TV» по ошибке назвал президента России Владимира Путина «президентом Украины». Пост с соответствующей опечаткой появился в твиттере канала в связи с саммитом России и США в Хельсинки.
Украинский телеканал «Эспрессо TV» допустил ошибку в официальном твиттере, назвав Владимира Путина «президентом Украины».
«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — было написано в микроблоге.
Публикация была приурочена к саммиту России и США в Хельсинки. Ошибку сразу заметили пользователи, сообщает НСН. Некоторые из них предположили, что за нее руководству телеканала придется отвечать перед министерством иностранных дел Украины.
Читатели твиттера с юмором встретили эти известия. Кто-то поинтересовался, ознакомился ли с такими кадровыми перестановками министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Ряд других пользователей соцсети саркастично переспрашивали у канала, куда же пропал Петр Порошенко: «Уже сбежал?». «Как давно Путин стал президентом Украины?! Мы что-то пропустили?!»
Один из читателей твиттера украинского СМИ заявил, что россияне «своего Путина [украинцам] не отдадут» и пускай в Киеве «своего выращивают».
Телеканал «Эспрессо TV» не впервые попадает в неловкую ситуацию при обозначении должности президента РФ Владимира Путина. Так, в декабре 2017 года украинский YouTube-канал Espresso.TV уже называл Путина «главой Украины». Это произошло во время трансляции передачи «Ваша свобода», где говорилось о большой пресс-конференции российского лидера.
Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой «очень, очень сильно выступил». Трамп добавил, что по итогом переговоров они «пришли к позитивным выводам».
Помимо международных конфликтов и нераспространения ядерного оружия, Путин и Трамп обговорили экономические проблемы, кризис на Украине и военное противостояние в Сирии.
Трамп добавил, что проблема ядерного оружия «в пять миллионов раз важнее», чем глобальное потепление. При решении столь серьезных проблем следует проявлять осторожность, поскольку Россия и США располагают 90% мирового ядерного потенциала.
Кроме того, по словам Трампа, в условиях гражданской войны в Сирии Москва и Вашингтон получили немало возможностей для сближения. В частности, глава США отметил важность восстановления ближневосточной страны и улучшения гуманитарной ситуации.
Путин незадолго до этого заявил, что работа над восстановлением мира в Сирии может стать примером успешного российско-американского сотрудничества — для этого «есть все необходимые слагаемые», а военные двух стран приобрели бесценный опыт.
Встреча президентов России и США продолжалась немногим больше двух часов. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что сейчас российско-американские отношения находятся в наиболее низкой точке, начиная с 1809 года — момента установления дипломатических отношений между Российской Империей и Североамериканскими Соединенными Штатами. По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели ошибки, допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.
В ходе хельсинкского саммита Путин подчеркнул, что президенты продолжают регулярные контакты не только по телефону, но и на международных площадках.
Президент Украины Петр Порошенко встретился с Трампом незадолго до саммита российского и американского президентов. Разговор состоялся на полях саммита НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе и продолжался около 20 минут, сообщили дипломатические источники украинского агентства УНИАН. На встрече с главой Белого дома Порошенко обсуждал его грядущие переговоры с президентом России Путиным.
«С Трампом очень тщательно обсуждали встречу с Путиным в Хельсинки, а также «вопрос о „Северном потоке — 2“, — заявил Порошенко. В ходе непродолжительной встречи „был сделан акцент на достижениях Украины в проведении реформ“, добавил он.
Газета.Ru: последние новости
Daily Mail: Скрипаля могла отравить женщина ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам Pussy Riot более €37 тысяч «В кармане у Путина»: Трампа обвинили в измене родине
Комментарии5  Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов40
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог81
США пригрозили России новыми санкциями159
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца109
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию306
Новости партнеров
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение