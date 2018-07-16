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Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
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Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа 

Рамблер 1 час назад
Журналисты устроили давку в Президентском дворце в Хельсинки, где проходит первая полноформатная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
На видеозаписи, опубликованной порталом Life.ru, видно, как журналисты отталкивают друг друга, пытаясь занять выигрышную позицию в зале, где должна пройти пресс-конференция Путина и Трампа.
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Закрытая часть переговоров президентов России и США завершилась и продолжалась 2 часа 10 минут (изначально на нее отводилось 1,5 часа).. После разговора с глазу на глаз президенты проведут встречу в расширенном составе: с главами МИД и ближайшими советниками.
Ранее сообщалось, что в Хельсинки для освещения саммита с участием Путина и Трампа прибыли более 1400 журналистов со всего мира.
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