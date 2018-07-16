Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа

На видеозаписи, опубликованной порталом Life.ru, видно, как журналисты отталкивают друг друга, пытаясь занять выигрышную позицию в зале, где должна пройти пресс-конференция Путина и Трампа.

Закрытая часть переговоров президентов России и США завершилась и продолжалась 2 часа 10 минут (изначально на нее отводилось 1,5 часа).. После разговора с глазу на глаз президенты проведут встречу в расширенном составе: с главами МИД и ближайшими советниками.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки для освещения саммита с участием Путина и Трампа прибыли более 1400 журналистов со всего мира.