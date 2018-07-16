Аваков назвал условия «освобождения» Донбасса

Глава МВД Украины назвал условия «освобождения» Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о красных линиях при «деоккупации» Донбасса. Статья министра опубликована на сайте издания «Украинская правда».

Красными линиями министр назвал принципиальные положения, компромисс по которым для Украины невозможен. По мнению Авакова, не может быть предметом дискуссии изменение государственного устройства Украины. «Нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству. Конституция четко определяет, что "Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна"», — пишет украинский министр.

Второй красной линией, которую, по мнению Авакова, не готова перейти Украина, является вопрос контроля границы. Ее должны контролировать исключительно украинские пограничники. Международные миротворцы могут выступать лишь наблюдателями и гарантами от возможных провокаций.

Глава МВД пишет, что жители непризнанных республик Донбасса являются гражданами Украины, которые «находятся в сфере юрисдикции украинской юстиции и подчиняются законам Украины». На этом основании Аваков отказывает в праве на амнистию тем, кто совершил тяжкие преступления, виновен в убийствах украинских солдат и мирных жителей, а также организовывал захват власти.

НАТО. Министр отвергает любую возможность восстановления контроля Украины над Донбассом в обмен на признание Крыма частью России . Также украинский министр отказывается обсуждать стратегическое стремление Украины стать членом ЕС

При этом глава МВД назвал открытыми вопросы об особом статусе неподконтрольных Украине территорий Донбасса, временный или постоянный статус русского языка и выплату долгов по социальным платежам, которые официальный Киев не выплачивает с 2014 года.

По словам Авакова, подобные условия позволяют определить «меру возможного компромисса по спорным вопросам и готовность общества этот компромисс понять, обсудить и принять решение».

Арсен Аваков не первый раз озвучивает свою стратегию по «деоккупации» Донбасса. В апреле этого года глава украинского МВД представил свой план «маленьких шагов», который заключается в постепенном возвращении под контроль Украины неподконтрольных ей территорий Донбасса.