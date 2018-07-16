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Продолжилось рассмотрение дела Януковича
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Суд продолжил рассмотрение дела Януковича 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: АГН "Москва"/ Михаил Терещенко
Оболонский районный суд Киева продолжил в понедельник рассмотрение уголовного дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Суд ранее прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения сторон назначены на 30 и 31 июля, также назначена резервная дата — 1 августа. На заседании в понедельник запланирован допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко. Суд приступил к допросу свидетеля со стороны защиты. В частности начался допрос экс-начальника охраны Януковича Константина Кобзаря.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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