Продолжилось рассмотрение дела Януковича

Суд продолжил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева продолжил в понедельник рассмотрение уголовного дела экс-президента Украины Виктора Януковича , обвиняемого в государственной измене.

Суд ранее прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения сторон назначены на 30 и 31 июля, также назначена резервная дата — 1 августа. На заседании в понедельник запланирован допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко. Суд приступил к допросу свидетеля со стороны защиты. В частности начался допрос экс-начальника охраны Януковича Константина Кобзаря.