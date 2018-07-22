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Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
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Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок» 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Thaer Mohammed
Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран, сообщил пресс-секретарь местного МИД Эммануэль Нахшон.
Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
"По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации ("Белые каски") и их семей", — написал Нахшон в микроблоге Twitter.
"Они были эвакуированы из зоны боевых действий в южной Сирии в соседнюю страну", — добавил он.
Граничащий с Израилем юг Сирии постепенно переходит под контроль правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции. Местные СМИ пишут, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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