Глава Хорватии вступилась за Россию

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Президент Хорватии заявила о необходимости диалога с Россией 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что с Россией необходимо вести диалог на тему борьбы с общими угрозами безопасности. Об этом она сказала в интервью Associated Press.
«Мы хотим иметь диалог об общих угрозах для нашей безопасности. Мы должны работать вместе», — сказала хорватский лидер.
Также она выразила надежду на то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки «продемонстрируют достаточно ответственное отношение к международной стабильности и трансатлантическим отношениям».
Ранее сообщалось, что президенты России и Хорватии провели переговоры.
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