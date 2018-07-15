Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки

Меланья Трамп приехала в жаркий Хельсинки в пальто

Трамп прибыл в Финляндию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным , которые должны состояться в понедельник.

"Меланья вышла (из самолета) перед мужем, и между ними было расстояние. В Хельсинки +28 градусов по Цельсию, но Меланья была в одежде для более прохладного климата. Наряд Меланьи состоял из коричневых брюк, рубашки с белым воротником и светло-серого пальто. На ногах были туфли", — пишет газета.

Чета Трампов прибыла в Финляндию из Великобритании

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.