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Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки
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Меланья Трамп приехала в жаркий Хельсинки в пальто 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Первая леди США Меланья Трамп, которая прибыла вместе с мужем, президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на российско-американский саммит, была одета стильно, но неуместно для стоящей в финской столице летней жары, пишет газета Ilta-Lehti.
Трамп прибыл в Финляндию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые должны состояться в понедельник.
"Меланья вышла (из самолета) перед мужем, и между ними было расстояние. В Хельсинки +28 градусов по Цельсию, но Меланья была в одежде для более прохладного климата. Наряд Меланьи состоял из коричневых брюк, рубашки с белым воротником и светло-серого пальто. На ногах были туфли", — пишет газета.
Чета Трампов прибыла в Финляндию из Великобритании.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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