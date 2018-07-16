Турция поблагодарила РФ за поддержку

Турция поблагодарила Россию за реакцию на попытку госпереворота

Анкара благодарна России за то, что Москва оказала турецкому правительству поддержку после того, как в Турции произошла попытка госпереворота, заявил посол Турции в России Хюсейин Дириоз.

Он отметил, что Россия «была одной из первых стран, которая поддержала законное правительство и осудила незаконные действия путчистов», передает ТАСС

В день второй годовщины попытки переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране «навсегда завершился период военных переворотов». Он обвинил в попытке переворота «главаря террористической организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена ». По его словам, планы путчистов провалились «благодаря стойкости и мужеству турецкого народа».

Тем, кто попытается «нарушить покой» Турции «придется иметь дело с армией, полицией и с теми, кто стоит на страже безопасности» страны, заявил Эрдоган.

Помимо попытки переворота в 2016 году с момента образования Турецкой Республики было организовано четыре переворота, в результате которых власть в свои руки брали военные.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота.