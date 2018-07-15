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Британцы собрались тайно выселить Ассанжа
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Британцы собрались тайно выселить Ассанжа из посольства Эквадора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Великобритании ведут секретные переговоры с Эквадором, желая выселить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства южноамериканского государства. Об этом сообщает Daily Mail.
Источники, близкие к Ассанжу, считают, что положение об убежище не может быть отменено, а сам он не знает о переговорах. В марте этого года его лишили доступа к интернету и ввели ограничения на посетителей.
Президент Эквадора Ленин Морено распорядился отменить дополнительные меры безопасности в посольстве, которые обошлись бюджету страны в 3,7 миллиона фунтов стерлингов. При этом посольство отмечает, что психологическое и физическое состояние Ассанжа ухудшилось.
По информации Sunday Times, министр иностранных дел Великобритании сэр Алан Дункан принимает участие в этих переговорах, которые проходят за несколько недель до официального визита Морено, который назвал Ассанжа «унаследованной проблемой».
В начале января 2018 года стало известно, что посольство Эквадора в Лондоне захотело выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены. Тогда же медики, обследовавшие журналиста, заявили, что затворничество плохо влияет на его психику и организм.
Ассанж в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.
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