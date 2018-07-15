Почему Россия попала в тройку главных угроз ЕС

Россия оказалась на втором месте по уровню угрозы для европейцев, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. Самыми опасными оказались радикальные исламисты, а «бронзу» получила Северная Корея . Больше всего Россию боятся в странах Восточной Европы и бывшего соцлагеря — причиной тому «кибератаки и враждебность».

Россия оказалась на втором месте в списке основных угроз для безопасности Евросоюза , говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям (ECFR). При подготовке «рейтинга угроз» использовались официальные правительственные документы стран ЕС, а также были опрошены эксперты и политики из 28 стран Евросоюза.

Наибольшую угрозу для Евросоюза, заявляют составители рейтинга, представляют радикальные исламистские группировки — из-за джихада и террористических атак в европейских городах.

Россия разделила вторую строчку с транснациональными организованными преступными группировками. Третью позицию занимает Северная Корея, на протяжении года державшая в напряжении весь мир своими ракетно-ядерными испытаниями.

Литве, Эстонии, Румынии и Больше всего Российскую Федерацию опасаются в странах Восточной Европы, в частности — в Финляндии Польше . При этом составители списка отмечают, что еще в 2008 году Россия не попадала в первую тройку главных угроз безопасности ЕС.

Основными негативными факторами в случае с имиджем России в Европе оказались, во-первых, «враждебные действия в информационном поле», а во-вторых — кибератаками.

Греция, Португалия, Кипр и Венгрия. Кроме того, в Европе есть страны, не расценивающие Россию в качестве угрозы. В их числе — Италия

В ходе саммита НАТО Брюсселе , проходившего с 11 по 12 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не ищет конфронтации с Россией.

Вместе с тем в заявлении государств — членов альянса также упоминается, что «недавние действия» России подрывают мировую стабильность и безопасность и увеличивают непредсказуемость. Кроме того, страны НАТО выразили солидарность с Великобританией , возложившей на Россию ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Совете Федерации в ответ на заявления Столтенберга заявили, что НАТО ведет себя лицемерно по отношению к России, указывая на якобы свою открытость к диалогу. С таким мнением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев

«Это ничто другое, как лицемерие. Россия много раз предлагала НАТО вернуться к совместным форматам взаимодействия. Однако в ответ мы получаем лишь усиление присутствия НАТО в восточной Европе, у наших границ», — отметил сенатор. По его мнению, на протяжении последних тридцати лет «Россия не усиливала своего присутствия у границ со странами НАТО».

Ранее профессор Австралийского национального университета Хью Уайт заявил, что современная Европа «сильнее, чем Россия». Ученый, занимающийся стратегическими исследованиями, заявил, что Соединенным Штатам уже нет нужды тратить много сил на защиту Европы. «Россия относительно слабее, чем в 1948 году и в последующие годы», — полагает Уайт.

Кроме того, австралиец убежден, что Россия не сумеет стать гегемоном на территории всей Евразии.

Клинцевич убежден, что «изначально априори заложен негатив и русофобия». Сенатор также заявил, что нужно вести диалог и выходить на прямое сотрудничество.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что западные страны видят в РФ, восстанавливающей свои силы, не союзника, а угрозу мировому доминированию США.

Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что западные страны регулярно обвиняют Россию в якобы агрессивных планах по отношению к ним. При этом Шойгу отметил, что Запад сам продолжает стягивать к российским границам новые силы.