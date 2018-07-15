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Трамп заподозрил Путина в жестокости
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Трамп заподозрил Путина в жестокости 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин может быть «жестоким человеком». Об этом он заявил в интервью Daily Mail.
В ходе беседы журналист Пирс Морган назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «беспощадным диктатором». Трамп согласился с этим и добавил, что имеет дело со многими людьми, которые «достаточно безжалостны». Морган поинтересовался, является ли Путин одним из них.
«Я не могу вам этого сказать, но, вероятно, он такой. Но я мог бы назвать и других. Послушайте, будет хорошо, если мы сможем ладить с Россией. Я его не знаю (Владимира Путина — прим. Daily Mail). Я встречался с ним пару раз, в том числе и на G20», — ответил американский лидер.
Трамп предположил, что «мог бы хорошо ладить» с Путиным, однако считает российского президента соперником. Несмотря на это, по его мнению, США и Великобритании стоит ладить с Россией, Китаем и «другими местами». «Это хорошо, не плохо. Это действительно хорошо», — заключил он.
16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки. Это станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, после — во Вьетнаме на саммите АТЭС. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил Трамп.
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