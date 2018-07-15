«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу

Крупнейшая финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

Крупнейшая финская газета опубликовала открытое письмо Владимиру Путину Дональду Трампу в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки . В тексте говорится, что «дух» финской столицы уже неоднократно располагал к позитивным изменениям и улыбкам по итогам напряженных переговоров.

Накануне саммита президентов России и США в Хельсинки крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо Дональду Трампу и Владимиру Путину. Текст письма изложен на русском, английском и финском языках.

Журналисты Саска и Лаура Саарикоски напомнили лидерам РФ и США слова американского президента Рональда Рейгана , говорившего, что «танго всегда танцуют вдвоем».

В письме отмечается, что вскоре будет понятно, «кто из президентов окажется в танце ведущим, а кто — ведомым». Жители финской столицы помнят многие предыдущие международные встречи, проходившие в их городе — и обычно после переговоров лидеры стороны покидали заседания с улыбкой, говорится в публикации, и у этого явления есть даже особое название — «дух Хельсинки».

Но давать точный прогноз развития событий 16 июля, на встречу Путина и Трампа, крайне сложно, убеждены авторы статьи. Это связано с невероятно быстрыми изменениями, происходящими как в США, так и в России.

Финские журналисты отмечают, что российские власти могли выбрать «политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод».

Как сосед России, Финляндия выражает обеспокоенность таким поворотом событий — и критика направлена в поддержку России, а не против нее, говорится в письме. Кроме того, газета пожелала демократии, правового государства и свободы общественной деятельности всем россиянам.

США в статье называется верным другом Финляндии, «обеспечивающим стабильность и безопасность в Европе» на протяжении десятилетий. Однако и США — равно как и Россия — вызывают у финского народа опасения.

Особенно это связано с требованием президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону для членов НАТО . Кроме того, не очень понятна критика Трампа в адрес своих союзников вкупе с одобрительными высказываниями относительно «диктаторов, вроде лидера КНДР Ким Чен Ына ».

Мотивы Вашингтона в последнее время все сложнее стало отгадывать, отмечается в статье, и кажется, «что Трамп стремится к блиц-победам в ущерб союзникам и долгосрочной выгоде своей страны».

Пикантности ситуации добавляет и то, что с хозяином Белого дома будет «танцевать» такой мастер переговоров, как Владимир Путин, полагают финские журналисты.

Кроме того, говорится в статье, у Запада есть способ повлиять на Россию — это можно сделать, либо влияя на стратегию Кремля, либо повышая серьезность ответа за «нежелательные действия», либо же — поощряя настоящее изменение политического курса. При этом, сообщает НСН, финны призвали российского и американского лидеров «не решать европейские вопросы без участия европейцев».

По данным ФАН, финские журналисты полагают, что из-за плохих отношений между Москвой и Вашингтоном не выигрывает никто.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и США в ходе своей встречи в финской столице обсудят текущее состояние и перспективы отношений между двумя державами, а также еще ряд других тем.

«Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», — отметил помощник президента.

Кремль и Белый дом также могут обсудить односторонний выход США из иранской ядерной сделки и продолжающийся военный кризис в Сирии

«Предполагается, что лидеры также затронут проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных захватить не только перехватчики, но и ударные ракеты «Томагавк», — подчеркнул Ушаков.

Наконец, Ушаков сообщил, что Путин и Трамп могут обсудить аресты российских граждан в третьих странах по запросу американской стороны, а также позицию США по противодействию строительству трубопровода «Северный поток — 2» и урегулирование Корейского ракетно-ядерного кризиса.