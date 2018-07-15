Над головой Трампа пролетел парапланерист

Задержан пролетевший над головой Трампа парапланерист

Шотландская полиция задержала парапланериста, который пролетел над головой у президента США Дональда Трампа . Это произошло в момент посещения американским лидером гольф-курорта.

Задержанным оказался 55-летний мужчина, информирует TheSun. Мужчина использовал параплан с пропеллером. Он пролетел над личным вертолётом американского лидера.

К параплану был прикреплён баннер, на котором говорилось следующее: «Трамп: ниже необходимого уровня». Этот лозунг принадлежит организации Greenpeace.

Издание также отмечает, что в момент пролёта мужчины в соседнем здании находились снайперы. Однако они этот инцидент обошли стороной.

Ранее News.ru писал о том, что у Трампа есть свой гольф-клуб Trump National Golf Resort во Флориде.