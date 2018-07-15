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Над головой Трампа пролетел парапланерист
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Задержан пролетевший над головой Трампа парапланерист 

News.ru 43 минуты назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrianna Talbot
Шотландская полиция задержала парапланериста, который пролетел над головой у президента США Дональда Трампа. Это произошло в момент посещения американским лидером гольф-курорта.
Задержанным оказался 55-летний мужчина, информирует TheSun. Мужчина использовал параплан с пропеллером. Он пролетел над личным вертолётом американского лидера.
К параплану был прикреплён баннер, на котором говорилось следующее: «Трамп: ниже необходимого уровня». Этот лозунг принадлежит организации Greenpeace.
Издание также отмечает, что в момент пролёта мужчины в соседнем здании находились снайперы. Однако они этот инцидент обошли стороной.
Ранее News.ru писал о том, что у Трампа есть свой гольф-клуб Trump National Golf Resort во Флориде.
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