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Трамп задумался об экстрадиции 12 «российских шпионов»
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Трамп задумался об экстрадиции 12 «российских шпионов» 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, которые обвиняются в «шпионаже» и вмешательстве в американские выборы.
Ему задали соответствующий вопрос на телеканале CBS. «Возможно. Я не думал об этом», — передает его слова ТАСС.
При этом Трамп подчеркнул, что обязательно поднимает этот вопрос.
В пятницу американские власти предъявили заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки, которые в США проходят по делу о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы 2016 года.
Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в бездействии в отношении 12 этих россиян, а Twitter приостановил действие аккаунтов, которые якобы были с ними связаны.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не вмешивалась в американские выборы.
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