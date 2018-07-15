Трамп задумался об экстрадиции 12 «российских шпионов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, которые обвиняются в «шпионаже» и вмешательстве в американские выборы.

Ему задали соответствующий вопрос на телеканале CBS. «Возможно. Я не думал об этом», — передает его слова ТАСС.

При этом Трамп подчеркнул, что обязательно поднимает этот вопрос.

В пятницу американские власти предъявили заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки, которые в США проходят по делу о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы 2016 года.

Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в бездействии в отношении 12 этих россиян, а Twitter приостановил действие аккаунтов, которые якобы были с ними связаны.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не вмешивалась в американские выборы.