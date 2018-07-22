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Хантсман отказался уйти в отставку
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Хантсман отклонил призыв уйти в отставку после встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что не будет уходить в отставку по предложению публициста Роберта Герке, который оказался возмущен пресс-конференцией Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет The Hill.
В газете The Salt Lake Tribune, издаваемой его братом, Хантсман рассказал, что провел «ненаучное исследование среди своих коллег» и сыновей, служащих в ВМС. «Их смех сказал мне все, что мне нужно было знать», — отметил посол, добавив, что ответ сыновей оказался «непечатным», передает RT.
Он отметил, что занимался политикой «достаточно долго» для того, чтобы понять момент, в котором находится.
Хантсман добавил, что у коллег в России «нет ни времени, ни желания зацикливаться на политике, хотя все чувствуют нынешние проблемы», они «сконцентрированы на работе по стабилизации самых опасных отношений в мире».
Он отметил, что преданность служению своей стране «стоит над политикой», и его это «вдохновляет до глубины души».
Герке, призвавший Хантсмана уйти, заявил, что он «работает не на президента, а на заложника». К отставке призывали и другие политики и даже якобы родственники посла США в Москве.
Хантсман был одним из главных лоббистов этой встречи.
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