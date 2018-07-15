Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ

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Макрон покинет Москву сразу после финала ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит покинет Москву сразу после завершения финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют французская национальная команда и сборная Хорватии. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС во французском посольстве.
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"Президент Эмманюэль Макрон вместе с супругой посетят финальный матч. Президента сопровождают министр спорта Лора Флессель, бывший игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен, — отметили в диппредставительстве. — В делегации также футболисты Димитри Пайет и Лоран Косельни, травмированные перед турниром. После матча Эмманюэль Макрон покинет Россию".
Как ожидается, глава французского государства прибудет в российскую столицу незадолго до матча. Собеседник агентства пояснил, что не располагает точной информацией о времени прибытия Макрона. В Москве французский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят прошедший в Брюсселе 11-12 июля саммит НАТО и предстоящий 16 июля саммит лидеров РФ и США в Хельсинки.
Финал чемпионата мира пройдет 15 июля на стадионе "Лужники", игра начнется в 18:00 мск.
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