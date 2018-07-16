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Глава МИД Испании: у Трампа плохие отношения со всем миром
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Глава МИД Испании: не похоже, что Трампу важно мнение ЕС 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Reuters
Глава МИД Испании Жозеп Боррель прокомментировал предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.
«Я знаю, что Трамп говорит, что не ожидает чего-то особенного от встречи и что отношения (США. — RT) с Россией находятся в плохом (состоянии. — RT)… Кажется, что у него (Трампа. — RT) плохие отношения со всем миром… Не похоже, что ему очень важно мнение ЕС», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини обратилась к США в преддверии встречи американского и российского лидеров в Хельсинки.
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