Глава МИД Испании: у Трампа плохие отношения со всем миром

Глава МИД Испании Жозеп Боррель прокомментировал предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.
«Я знаю, что Трамп говорит, что не ожидает чего-то особенного от встречи и что отношения (США. — RT) с Россией находятся в плохом (состоянии. — RT)… Кажется, что у него (Трампа. — RT) плохие отношения со всем миром… Не похоже, что ему очень важно мнение ЕС», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини обратилась к США в преддверии встречи американского и российского лидеров в Хельсинки.