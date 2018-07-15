Немцы рассказали об отношении к Путину и Трампу 

Действия президента США Дональда Трампа представляют угрозу миру, так считают 64% немцев; только 16% жителей ФРГ считают угрозой политику российского президента Владимира Путина.
Согласно опросу, который провел институт исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого новостного агентства dpa, 64% опрошенных считают, что Трамп своей политикой ставит сохранение мира под угрозу. Только 16% считают, что такую угрозу представляют действия Путина, передает РИА «Новости».
Немцы в целом больше симпатизируют Путину, чем Трампу: российский лидер нравится 36% респондентов, Трамп — только 6% опрошенных. 58% предпочти не выражать симпатий лидерам двух стран.
Кроме того, 56% считают Путина компетентным, и только 5% дали подобную характеристику президенту США. 43% назвали Путина влиятельным политиком, и только 25% считают таковым Трампа.
Ранее немецкие СМИ заявили, что встреча Путина и Трампа представляет опасность для Европы.