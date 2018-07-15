Учительница три года встречалась с учеником

Американская учительница была арестована за сексуальную связь с учеником, которая длилась три года, сообщает The Daily Mail.

50-летняя замужняя мать двоих детей Анджела Уэбб обвиняется в незаконных отношениях с подростком в средней школе в округе Туларе.

«Личность, пол и возраст жертвы не будут обнародованы из-за специфики расследования», — сказал представитель полиции округа Туларе лейтенант Джарод Ботман.

Учитель физкультуры и тренер по волейболу, была арестована после того, как ученик подтвердил обвинения в местной полиции.

Женщина работала в школе Туларе с 1992 года.