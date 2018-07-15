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Учительница три года встречалась с учеником
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Учительница три года встречалась с учеником 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Daily Mail
Американская учительница была арестована за сексуальную связь с учеником, которая длилась три года, сообщает The Daily Mail.
50-летняя замужняя мать двоих детей Анджела Уэбб обвиняется в незаконных отношениях с подростком в средней школе в округе Туларе.
«Личность, пол и возраст жертвы не будут обнародованы из-за специфики расследования», — сказал представитель полиции округа Туларе лейтенант Джарод Ботман.
Учитель физкультуры и тренер по волейболу, была арестована после того, как ученик подтвердил обвинения в местной полиции.
Женщина работала в школе Туларе с 1992 года.
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