«Не испытывает восторга относительно Украины»

Глава Евросовета Туск рассказал об отношении Трампа к Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп очень интересуется политикой России в отношении Украины, но к последней, вместе с тем, не питает особого интереса. Об этом рассказал председатель Европейского совета Дональд Туск, передает ФАН.

«В нескольких разговорах со мной президент [Дональд Трамп] не утаивал, что испытывает меньше восторга относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», — пояснил европолитик.

Днем ранее депутат Верховной рады и член фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в эфире украинского телевидения рассказал, что европейским государствам все меньше хочется обсуждать Украину и ее проблемы.

Нардеп посетил саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, после чего депутат пришел к выводу, что «там украинский вопрос уже всех раздражает», а Украина «перестала быть субъектом переговоров».

По словам парламентария, европейские политики не понимают, почему Киев отказывается выполнять минские соглашения, а «украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять соответствующие законы».

Украинский лидер заявил, что за некоторое время до его встречи с Трампом в СМИ появилась информация, что он не встретится со своим американским коллегой. Он отметил, что ему «интересно», откуда появились данные сообщения.

«Мы очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля; были тщательно обсуждены вопросы «Северного потока — 2», — сказал Порошенко.

Также глава государства подчеркнул, что стороны отметили прогресс в реформах на Украине.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский назвал встречу лидеров Украины и США «одолжением» со стороны Трампа, передает НСН.

«Это, скорее, было некое одолжение, которое Трамп делает не Порошенко, а всем его критикам, которые считают, что Трамп на переговорах с Путиным сдаст Украину, и не будет возражать и налагать санкции на Германию и другие европейские страны за строительство «Северного потока — 2», — отметил политолог.

В мае нынешнего года телеканал «Би-би-си» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации украинского лидера сообщил, что Порошенко заплатил адвокату Майклу Коэну Дональда Трампа от $400 до $600 тыс. за встречу с главой Белого дома.

В материале подчеркивалось, что, тем не менее, посольство Украины в Вашингтоне и киевские лоббисты не смогли добиться для Порошенко большего, чем просто протокольное фото с лидером США, которое президент Украины потом выдал за «переговоры».

Встреча в Белом доме 20 июня 2017 года, которая, по информации издания, продолжалась всего две минуты, могла и вовсе не состояться, так как украинские лоббисты и Майкл Коэн до последнего не могли договориться о сумме. При этом сам Трамп якобы не знал о «взносе» своему адвокату.

«Поэтому Петр Порошенко с облегчением телепортировался и отдал дань уважения господину Трампу в Овальном кабинете», — указывалось в материале западных СМИ.

«Эта история совершенно лжива», — так прокомментировал ситуацию сам Коэн в текстовом комментарии, который он прислал по запросу журналистов.

Представители Порошенко также заявили, что сообщения о якобы передаче денег адвокату Трампа не имеют под собой веских оснований.

«Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украино-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США», — заявили в пресс-службе администрации главы украинского государства.

Депутат Верховной рады Сергей Власенко назвал выбранный для встречи формат позорным для Украины.

«Это уже переходит всякие границы. Полный позор для страны. Так широко представленная встреча Порошенко — Трамп не состоится. На самом деле, во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним «заскочат» вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет не будет», — пояснил нардеп.

Он также указал, что Белый дом явно «постеснялся назвать это встречей президентов».

Ранее сообщалось, что встреча между лидерами двух стран продолжалась около получаса. Ее краткость подтвердил и посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый . Так, по расписанию Белого дома, встреча должна была начаться в 11:00 (18:00 мск), а уже в 11:21 в твиттере официального представителя резиденции Шона Спайсера появилась запись о ее окончании.