Репортер Welt раскритиковала СМИ за попытку представить россиян «дикарями»

Германия должна перестать строить из себя авторитета и представлять Россию страной с низким уровнем морали, такое мнение высказала репортер Die Welt Катрин Шпёр, комментируя итоги чемпионата мира по футболу.

Как отмечает журналистка, в последнее время западные СМИ активно публикуют материалы о политических и экономических проблемах России, в которых якобы виноват президент Владимир Путин . "Но вместо того, чтобы идти на баррикады, россияне абсолютным большинством голосов переизбрали "диктатора". Я считаю, в этом есть какое-то противоречие", — указывает Шпёр.

Больше всего, по словам журналистки, ее позабавила публикация одного из коллег, в которой он написал, что на чемпионате мира по футболу россияне вновь научились смеяться. "Посмотрите-ка, дикари умеют смеяться", — с иронией замечает Шпёр.

"Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место. Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят, ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Похоже, все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии. Хотя… там тоже вроде бы что-то было?", — пишет Шпёр, добавляя, что в ожидании финала ЧМ в "прекрасной Москве" испытывает "абсолютно аполитичную радость".

По ее словам, до открытия мундиаля их сообщения были "набором диких штампов". "Во время чемпионата, надо отдать им должное, те же самые издания пишут: "Мама дорогая, как же неожиданно, что, оказывается, полки (в магазинах — ред.) полные, в тюрьму не забрали, нагайками не отхлестали, все улыбаются, и вот я даже надел британский флаг, и никто с меня его не сорвал", — рассказала Симоньян.