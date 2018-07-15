Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп в интервью британской Daily Mail заявил, что решительно настроен на участие в президентской гонке в 2020 году и не видит кандидатов среди демократов, кто мог бы его обойти. "Я решительно настроен. Выглядит так, что все этого хотят тоже", — сказал он, отвечая на вопрос о выборах-2020. На вопрос видит ли Трамп кого-то среди демократов, кто мог бы составить ему конкуренцию, он ответил отрицательно. "Нет, я не вижу никого. Я их всех знаю, у них никого нет… У них нет правильного кандидата", — сказал Трамп.