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«Я решительно настроен»
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Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп в интервью британской Daily Mail заявил, что решительно настроен на участие в президентской гонке в 2020 году и не видит кандидатов среди демократов, кто мог бы его обойти.
"Я решительно настроен. Выглядит так, что все этого хотят тоже", — сказал он, отвечая на вопрос о выборах-2020.
На вопрос видит ли Трамп кого-то среди демократов, кто мог бы составить ему конкуренцию, он ответил отрицательно.
"Нет, я не вижу никого. Я их всех знаю, у них никого нет… У них нет правильного кандидата", — сказал Трамп.
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