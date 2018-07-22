КНДР продолжает производить ядерные материалы, заявил американский генерал

"Мы пока не видели полного закрытия производства (ядерных материалов), мы не видели, что они убрали топливные стержни. Это говорит нам о том, что еще есть шаги, которые нужно пройти на пути к денуклеаризации", — заявил Брукс, выступая на форуме в Аспене (штат Колорадо) в режиме видеоконференции.

В то же время он отказался сообщить, какими именно ядерными возможностями сейчас обладает КНДР, сославшись на то, что это "чувствительная информация".