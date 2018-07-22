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«КНДР продолжает производить ядерные материалы»
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КНДР продолжает производить ядерные материалы, заявил американский генерал 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
КНДР продолжает производство ядерных материалов, заявил командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс.
"Мы пока не видели полного закрытия производства (ядерных материалов), мы не видели, что они убрали топливные стержни. Это говорит нам о том, что еще есть шаги, которые нужно пройти на пути к денуклеаризации", — заявил Брукс, выступая на форуме в Аспене (штат Колорадо) в режиме видеоконференции.
В то же время он отказался сообщить, какими именно ядерными возможностями сейчас обладает КНДР, сославшись на то, что это "чувствительная информация".
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре 12 июня договорились о гарантиях безопасности для Северной Кореи и денуклеаризации страны. Однако ни о каких конкретных договоренностях в этой сфере объявлено не было. Сроки начала и окончания ядерного разоружения КНДР также не называются.
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