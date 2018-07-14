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Трамп оконфузился на встрече с королевой
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Трамп оконфузился на встрече с королевой 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Reuters
В Сети возмутились из-за видео со встречи Дональда Трампа и Елизаветы Второй, на котором американский президент оттеснил британскую королеву в сторону.
На опубликованных в СМИ кадрах видно, как Трамп некоторое время идет перед королевой, а та пытается обойти его, но тщетно. Затем аменриканский лидер и вовсе останавливается и преграждает ей дорогу. В дальнейшем, когда президент США и британский монарх прошли мимо строя королевских гвардейцев, глава Белого дома также двигался несколько впереди.
Кадр из видео
кадр из видео
кадр из видео
Многие пользователи Сети сочли такое поведение американского лидера грубым нарушением правил этикета.
"Этот увалень серьезно прошел перед Ее Королевским Величеством? Да кто он вообще такой?", — возмутился комментатор @bagpussforeva.
"Я не монархист ни в малейшей степени, но это — настоящее оскорбление Британии. Абсолютно невежественное, недостойное поведение без доли уважения", — написал @mcgregormt.
"Пиджак расстегнут, идет впереди королевы. Клоунада на глазах у всего мира", — отметила @MulletYvonne.
Тем не менее, хотя подобное поведение и не одобряется, оно не запрещено прямо, так как рекомендации о том, как следует вести себя в присутствии членов британской королевской семьи не являются обязательными, пишет издание Huffington Post.
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